Владимирцу назначили условный срок за призывы к экстремизму

23-летний житель Владимира размещал в интернете материалы с публичными призывами к экстремистской деятельности. По данным УФСБ по Владимирской области, молодой человек являлся сторонником неонацистской идеологии и призывал остальных к совершению экстремизма в отношении лиц, объединенных по расовому и национальному признакам.

В июне 2020 года в отношении владимирца возбудили уголовное дело. В судебном заседании он согласился с обвинением. Ленинский районный суд назначил ему один год лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор вступил в силу.