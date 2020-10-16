В Петушинском районе осудят 27-летнего жителя за хранение патронов дома

В сентябре этого года полицейские нашли в квартире местного жителя охотничьи патроны, которые, согласно экспертизе, признаны пригодными для стрельбы. По данным УМВД по Владимирской области, 27-летний мужчина в мае 2019 года получил патроны от знакомого и хранил их у себя дома. При этом специального разрешения на хранение у обвиняемого не было. Также установлено, что в апреле этого года мужчина отдал два патрона одному из своих приятелей. Уголовное дело за незаконное приобретение и хранение боеприпасов направлено в суд.