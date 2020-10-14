В Гусь-Хрустальном задержали вора, который ограбил жителей на 200 тысяч рублей

Весной и летом текущего года в полицию обратились сразу несколько жителей Гусь-Хрустального. В одном из случаев неизвестный взломал замок на входной двери склада и украл блок системы охлаждения, в другом - залез в здание и вынес электрические удлинители, перфоратор, бензопилу, металлические монтировки и строительную тележку. Еще в двух случаях забрал наборы инструментов, шуруповерт, деталь от двигателя к автомобилю и силовой кабель.

В результате оперативных мероприятий был задержан ранее судимый 29-летний местный житель. Следователи доказали его причастность к четырем преступлениям. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД. Уголовное дело за кражу направлено в суд.