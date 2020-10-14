Владимирцев приглашают перенестись в мир музыки и Гарри Поттера

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Симфонический оркестр под управлением Сергея Акимова из Москвы исполнит главные темы из саундтрека первых трех фильмов. Но это не простой оркестр, это коллектив юных магов-учеников школы Хогвартс. Со всех четырех факультетов были собраны самые талантливые студенты: скрипки из Гриффиндора, альты и виолончели из Слизерина, деревянные духовые из Пуффендуя, а медные духовые и ударные из Когтеврана. Концерт сопровождается отрывками из книг Джоан Роулинг, а также проекционным видео-шоу от компании Andrew's Mapping Solution из Лос-Анджелес. Программа "Гарри Поттер - симфонический саундтрек" впервые была представлена Сергеем Акимовым, одним из многообещающих молодых дирижеров России, осенью 2019 года в Государственном Кремлевском дворце и теперь входит в его постоянный репертуар. Сергей Акимов с отличием окончив Московскую консерваторию, он успел заявить о себе по всему миру как главный дирижер оркестра RockestraLive и, конечно же, как финалист дирижерского конкурса в Зальцбурге (2018 год). В рамках Зальцбургского фестиваля управлял оркестром Camerata Salzburg, является дирижером Московского театра оперетты, дирижер Студии новой музыки. В 2017 году Сергей участвовал в Итальянской оперной академии Риккардо Мути. С 2018 года является дирижёром-стажёром Национального Филармонического Оркестра России (худ. рук. В. Спиваков).

Перенестись в волшебный мир Гарри Поттера владимирцы смогут 31 октября в 18:00 в областной филармонии. Приобрести билеты можно в кассе филармонии или на сайте vladimirkoncert.ru.