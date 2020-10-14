Ковровчанина осудят за то, что забрал себе чужой телефон

Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, которого обвиняют в краже. По данным УМВД по Владимирской области, молодой человек зашел в бар, где услышал о том, что посетитель ищет владельца кем-то забытого телефона. Парень подошел к посетителю и сказал, что телефон принадлежит ему. Не проверив никаких сведений, гаджет стоимостью 17 тысяч рублей легко отдали.

Когда выяснилось, что смартфон не его, полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, задержали молодого человека. Он вернул телефон. Уголовное дело передано в суд.