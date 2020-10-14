Во Владимире для онкобольных женщин сыграет французский пианист Николя Челоро

15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Но в этот день так не хочется говорить о болезни. Поэтому для своих подопечных проект «Цвет преображения», поддержанный Фондом президентских грантов, организует уникальный концерт классической музыки. Для женщин сыграет пианист и композитор с мировым именем Николя Челоро!

Музыка может помогать человеку бороться с болезнью, исцелять душу. А умиротворенное состояние души отражается и на внешней красоте женщины, считает автор проекта «Цвет преображения» онкопсихолог Юлия Кабицина.

- В рамках проекта в октябре мы устроим мероприятия, посвященные красоте. Конечно же, большинство пройдет в онлайн-формате. Например, стилист расскажет о том, как можно красиво повязывать платок, косметолог – об уходе за кожей в период химиотерапии, я как психолог буду рассказывать о том, как справиться со сложными психоэмоциональными состояниями, - отметила Юлия Кабицина.

А вот офлайн-концерт Николя Челоро ждет участниц проекта уже 15 октября, в Областной научной библиотеке (г. Владимир, ул. Дзержинского, 3). Начало в 17 часов. Вход свободный. Маска обязательна!