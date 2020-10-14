Во Владимире эпидпорог превышен у детей старше 15 лет и взрослых

За 41 неделю в больницы обратилось 8 673 человека с признаками ОРВИ, среди них 4 038 детей. Пороговый уровень заболеваемости превышен по взрослому населению на 37%.

Во Владимире зарегистрировано 3 101 обращение жителей, среди них 1 524 ребенка. Превышение эпидпорога - в возрастной категории от 15 лет и старше на 33.8%.

- По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают риновирусы, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Вакцинация особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.