Зимой расчищать Пекинку будут 138 машин

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород начало подготовку к грядущим холодам. Как сообщили дорожники, расчищать от снега трассы М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области этой зимой будут 138 специализированных авто: 53 комбинированных дорожных машин (КДМ), 8 автогрейдеров, 9 роторных снегоочистителей, 17 экскаваторов и погрузчиков, 2 бульдозера, 19 тракторов со снегоуборочным оборудованием, а также 30 единиц вспомогательной техники. Кроме того, заготовлено 20,2 тысяч тонн противогололедных материалов, порядка 16,48 тысяч тонн хлоридов и 2,7 тысячи тонн жидких реагентов (природные рассолы), тысяча тонн хлорида калия. Они распределены по девяти производственным базам, среднее расстояние между которыми не более 60 км. Также подготовлены десять теплых стоянок для техники и столько же помещений для отдыха и обогрева. Если потребуется, к работе привлекут дополнительные тягачи, а при непогоде они будут дежурить круглосуточно на участках с затяжными подъемами.