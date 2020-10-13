Светофор на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дубровы появится до конца октября

До конца октября будут установлены новые светофоры на перекрестке проспекта Ленина с улицей Ставровской и на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва.

Как заявили в мэрии Владимира, объем финансирования монтажа светофора на проспекте Ленина составляет 1,147 миллиона рублей, а на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва - 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" установлены дорожные знаки "Пешеходный переход" над проезжей частью на:

- ул. Усти-на-Лабе в районе дд. №№ 8, 18, 32,

- перекрестке ул. Усти-на-Лабе и Рокадной дороги,

- ул. Луначарского в районе дд.2 №№ 4 и 31,

- Ерофеевском спуске в районе д. № 27-а по ул. Большая Московская,

- перекрестке ул. Мира - ул. Горького,

- ул. Батурина в районе перекрестка с ул. Мира,

- ул. Верхняя Дуброва в районе пересечения с пр. Ленина,

- ул. Верхняя Дуброва в районе дд №№ 1, 5, 26-ж, 36-а, 40, 44,

- пр. Ленина в районе дд. №№ 35, 36, 47, 63, 65,

- ул. Нижняя Дуброва в районе д. № 19.