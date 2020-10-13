В двух грузовиках жителя Мурома нашли спирт на 165 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Муромлянина обвинили в незаконном хранении спиртосодержащей продукции. По данным УМВД по Владимирской области, в августе этого года из двух грузовиков оперативники изъяли свыше 4000 литров спирта на сумму 165 тысяч рублей. В ходе следствия установлено, что продукцию, у которой нет маркировки, мужчина купил у неизвестного и хотел использовать сам. Уголовное дело направлено в суд. Муромлянина могут лишить свободы на три года.