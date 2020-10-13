В Муроме при пожаре квартиры эвакуировали 15 жильцов

Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области

12 октября в районе пяти вечера в многоквартирном доме Мурома случился пожар. Огонь охватил 8 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из квартир 15 жильцов.Погибших и пострадавших нет. На месте работали 5 единиц техники и 20 человек.

Причины возгорания устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. В случае возгорания звоните немедленно по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного). Не ждите, пока пламя распространится на большую площадь, и не пытайтесь бороться с ним в одиночку.