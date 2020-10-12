Владимирец украл морепродукты на 45 тысяч рублей и угнал автомобиль

В начале октября этого года в полицию обратились сотрудники бара, которые сообщили, что из кассы забрали 11 тысяч рублей. По данным УМВД по Владимирской области, был задержан подозреваемый - 38-летний ранее судимый владимирец. Мужчина признался, что успел потратить деньги.

Когда полицейские стали проверять местного жителя, выяснилось, что на одном из рынков он украл морепродукты на 45 тысяч рублей, а спустя две недели угнал автомобиль. Машину в исправном состоянии вернули владельцу. Возбуждены уголовные дела за кражу и угон. Мужчина арестован.