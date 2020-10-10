Под Судогдой столкнулись и загорелись две фуры

9 октября на 216-м километре трассы М-7 в Судогодском районе около съезда к деревне Смыково произошло ДТП с участием двух фур.

Столкновение произошло, когда «КАМАЗ» под управлением 45-летнего водителя выезжал с второстепенной дороги на трассу и не уступил дорогу двигающейся в сторону Москвы фуре «Вольво» с прицепом, которой управлял 60-летний водитель. В результате столкновения машины загорелись. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Водитель «КАМАЗа» погиб на месте на месте.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.