Владимирцы в месяц съедают по 22 яйца

9 октября отмечается международный день яйца. В связи с этим Владимирстат опубликовал цифры, касающиеся этой темы.

Выяснилось, что жители Владимирской области яйца любят и себе в них не отказывают. В 2019 году каждый житель региона съедал в среднем по 22 яйца в месяц. Причем этот показатель вырос за последние годы. Например, в 2016 году на жителя региона приходилось 20 яиц в месяц, а в 2013-м – только 18 штук. Причем потребляют яйца горожане чаще, чем жители сел (74% опрошенных против 60%). При этом не потребляющих яиц практически нет. Таковых в регионе оказалось всего 0,2%.

Не удивительно, что во Владимирской области за пять лет производство яиц выросло на 12%. В 2019 году в магазины региона поступило в общей сложности 544 миллиона яиц. При этом 60% от этого объема вывезено за пределы области (в основном, в Москву, Московскую область, а также Краснодарский край и Санкт-Петербург. Кстати, стоимость десятка яиц во Владимирской области в сентябре 2020 года составляла в среднем 58,33 рубля.