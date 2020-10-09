Владимирские ломбарды во время пандемии выдали меньше займов, чем в прошлом году

Интересную статистику опубликовали во владимирском отделение Центробанка России. Они посмотрели, как жили ломбарды в 33 регионе в первом полугодии 2020 года.

Оказалось, что за шесть месяцев 2020 года ломбарды во Владимирской области выдали займов на общую сумму 344,8 млн рублей, что на 23,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Да и договоров за это время было оформлено меньше (40 тысяч договоров - это на 28,4% меньше). Однако задолженность владимирцев перед ломбардами при этом выросла на 3,6 процента и достигла 203,9 млн рублей.

Во Владимирской области насчитывается 26 ломбардов, что на 2 меньше, чем годом ранее. Иногда под ломбарды маскируются недобросовестные комиссионные магазины. Вместо того чтобы хранить вещи, которые заемщик предоставил в качестве залога по займу, они сразу же продают их. Кроме того, финансовые мошенники используют название ломбардов как прикрытие - предлагают инвесторам заработать на займах, обещая высокий доход.