Пропавшего во Владимирской области мальчика Савелия Роговцева начали искать военные

фото отряда "Лиза Алерт"

Военнослужащие учебного центра Западного военного округа из Владимирской области привлечены к поиску пропавшего 7-летнего мальчика Савелия Роговцева. Поиски проходят в Камешковском районе.

Всего к поискам привлечены более 120 человек: 50 военнослужащих гвардейского Московско-Тартуского учебного центра ЗВО, представители МВД по Владимирской области, МЧС, Следственного комитета, прокуратуры, администраций района и области, добровольцы из Московской, Калужской, Ивановской, Рязанской, Ярославской областей, а также пять кинологических расчетов, подразделения беспилотных летательных аппаратов, ВАСТК «Штурман» и вертолеты гражданской авиации.

Напомним, первоклассник пропал 28 сентября. Он возвращался из школы, вылез из автобуса на соседней остановке, договорился о встрече с другом и пошел к дому. Но в семью так и не вернулся.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Мальчика объявили в федеральный розыск.