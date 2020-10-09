На Улыбышевских карьерах собрали больше 6 кубов мусора

Экологические акции в любимом месте летнего отдыха владимирцев – Улыбышевских карьерах – станут постоянными. К такому результату пришли общественники, которые накануне собрали на территории рядом с карьерами больше 6 кубов мусора.

Выезд состоялся в рамках всероссийской акции «Сохраним Лес» и региональной «Осенней недели добра», стартовавшей во Владимирской области На клич в соцсетях от «Молодежки ОНФ» откликнулись общественники из организации «Неравнодушные сердца».

«Мы с командой приехали на Улыбышевские карьеры, чтобы навести чистоту. Карьеры - всеми любимое место, но почему-то не все люди готовы убирать за собой. В ходе уборки мы собрали мусор, как в лесной части, так и с песчаного берега, нашли в глубине леса несколько локальных небольших свалок, которые создали жители», - рассказала Алена Бойкова, координатор команды «Молодежка ОНФ».

Основной мусор с годами не меняется — пластиковые и стеклянные бутылки из-под алкогольной продукции, упаковка от продуктов питания и другой бытовой мусор. Это «сокровища» оставляют сами люди, которые привыкли здесь отдыхать.

Собранный общественниками мусор на свалку увез региональный оператор «Биотехнологии».