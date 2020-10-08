Студенты и сотрудники ВлГУ смогут стать донорами

9 октября студенты ВлГУ смогут стать донорами крови и получить навыки оказания первой помощи. Мероприятие для них проведет ВРОО «Региональная инициатива» в рамках проекта «Протяни руку жизни», который поддержан Фондом президентских грантов.

С 9 утра на улице Университетская, 1, рядом со спортивным корпусом ВлГУ, расположится передвижной комплекс Областной станции переливания крови. Студенты и сотрудники вуза смогут стать донорами. С участниками акции мастер-классы проведут волонтеры-медики из владимирского медколледжа. Студентам предложат разгадать кроссворд на тему донорства.

В это же время возле здания Педагогического института (проспект Строителей, 11) члены владимирского клуба «Спасатель» научат всех желающих оказывать первую помощь. Как сделать сердечно-легочную реанимацию и что делать, если человек подавился, специалисты покажут на новейших манекенах.

Кроме того, в аудиториях ВлГУ пройдут лектории на тему донорства.

- Мы будем рассказывать об истории донорского движения во Владимирской области, о том, что такое донорский светофор, - говорит руководитель ВРОО «Региональная инициатива» Светлана Георгиева. – А самое главное, мы будем рассказывать молодежи о пользе донорства. Ведь у тех, кто регулярно сдает кровь, лучше восполняются ресурсы организма. И хотим подчеркнуть, что пропагандируем безвозмездное донорство.