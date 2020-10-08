Владимирские студенты пожаловались на выданные в университете маски

Часть студентов опорного вуза ВлГУ недовольны масками, которые им выдало руководство университета. По словам учащихся, эти маски не соответствуют требованиям Роспотребнадзора и фактически не защищают от коронавируса. Как рассказали преподпватели, группа студентов написала официальную жалобу руководству, требуя выдать им респираторы и обещая, если это не будет сделано, обратиться с официальной жалобой в региональное управление Роспотребнадзора. Напомним, ношение масок - обязательнте условие очной учебы студентов, большая часть которых вернулась с аудитории только в середине сентября. Впрочем, пока планов вновь вводить дистанционное обучение у руководства области нет, но для этого необходимо, чтобы жители соблюдали масочный режим.