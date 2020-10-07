Умерла акушер-гинеколог владимирского роддома №2 Татьяна Хромушина

Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает, что 5 октября на 72-м году жизни после тяжелой болезни скончалась врач-акушер-гинеколог женской консультации №6 роддома №2 города Владимира Татьяна Васильевна Хромушина.

Татьяна Васильевна начала свою трудовую деятельность в 1968 году в Белохолуницкой вечерней школе Кировской области в должности лаборанта. В августе 1972 года она поступила в Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева на факультет по специальности «Лечебное дело». После окончания вуза проходила интернатуру на базе акушерского корпуса Владимирской областной больницы. Затем Татьяна Васильевна была принята в больницу Владимирского тракторного завода на должность врача-акушера-гинеколога в женской консультации. В роддоме №2 Татьяна Хромушина работала с 1990 года. В 2017 году она была поощрена благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации.

О дате и месте прощания с Татьяной Васильевной Хромушиной будет сообщено дополнительно.