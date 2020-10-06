Начиная с апреля, на владимирцев составили больше 100 протоколов из-за отсутствия масок

фото с сайта городской администрации

Ежедневно в торговых точках и предприятиях общепита проходят проверки. Сегодня, 6 октября, прошел рейд в торговых центрах на Октябрьском проспекте.

Продавцы, официанты и бармены работают в масках, на каждой торговой точке и в помещениях кафе имеются санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция помещений.

Как отметил юрист управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Владимир Мисеюк, наибольшее количество нарушителей каждый раз выявляется среди посетителей, неохотно использующих маски. Всего с апреля за это составлено более 100 протоколов об административном правонарушении.

- Основной целью проверок является не привлечение граждан и должностных лиц к административной ответственности, а максимальное доведение до горожан понимания того, что соблюдение элементарных санитарных правил необходимо для успешной профилактики заболеваемости. Только это позволит избежать нового введения жестких ограничительных мер, - подчеркнул начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира» Борис Беликов. - Поэтому основной мерой воздействия на нарушителей остаются профилактические беседы, к штрафным санкциям проверяющие стараются прибегать только в случаях откровенного игнорирования предписаний Роспотребнадзора. Однако, если ситуация не изменится, практика проведения проверок будет ужесточена.