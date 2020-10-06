Муромский пенсионер осужден за убийство

В феврале шестидесятипятилетний горожанин поругался со своей гражданской женой. В пылу выяснения отношений женщина, схватив нож, угрожала супругу. А когда тот отобрал оружие – вышла из квартиры. Однако разозленный муромлянин догнал женщину на лестничной площадке и несколько раз ударил ее руками по голове и телу, а потом несколько раз пырнул ножом. Эксперты насчитали не менее шести ножевых ранений. Муромлянка умерла на месте происшествия от открытой травмы груди и живота в виде колото-резаных ран. Приговором Муромского городского суда мужчине назначили семь лет лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд.