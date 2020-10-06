Бывшего начальника Муромской налоговой обвиняют в превышении должностных полномочий и присвоении имущества

Следственный комитет РФ по Владимирской области, а также областные ФСБ и МВД передали в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Владимирской области Алексея Медведева. Эта налоговая отвечает за Муромский район. Медведева обвиняют в "присвоении имущества с использованием служебного положения", "превышении должностных полномочий" и "служебном подлоге".

По версии следствия, в 2017-2018 годах начальник ИФНС регулярно оказывал давление на своих подчиненных и требовал от них передавать ему часть выплаченных им премий. Предполагается, что в общей сложности он получил таким образом 360 тысяч рублей. Также, по данным Следкома, в период с июля 2016 по август 2017 начальник налоговой службы использовал служебный автотранспорт в личных целях и заправлял автомобиль за счет налоговой инспекции. В одной из таких поездок он попал в ДТП. В Следкоме сообщают, что Чтобы избежать наказания, Медведев дал указание подчиненному внести в документы налоговой данные, что водитель инспекции, который не являлся участником ДТП, привлечен к материальной ответственности за повреждение служебного автомобиля.

Вину в содеянном обвиняемый не признал.