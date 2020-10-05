Во Владимирской области отмечать День народных художественных промыслов будут в сентябре

Отмечать День народных художественных промыслов и ремесленной деятельности во Владимирской области теперь будет официально – инициативу губернатора поддержали депутаты. Как отмечают в областной администрации, новый праздник направлен на сохранение, развитие и поддержку народных художественных промыслов и мастеров в нашем регионе. Праздник решено устраивать во вторую субботу сентября. В этот день в регионе планируется проводить выставки и ярмарки. Сегодня во Владимирской области производством изделий народного промысла занимаются около 70 хозяйствующих субъектов. При этом продукция четырех предприятий признана культурным наследием федерального уровня, а еще одиннадцать производят изделия народных художественных промыслов регионального значения.