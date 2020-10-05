В Коврове «черные» лесорубы вырубили сосны и ели

Неизвестные незаконно вырубили хвойные деревья в защитных лесах госфонда около железной дороги в Ковровском районе. Разрешения на вырубку деревьев в этих местах не выдавались, а материальный ущерб, причиненный лесничеству, оценили как значительный. Сейчас в отношении виновного лица возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 260 УК РФ - «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере». Результаты и ход его расследования находятся на контроле городской прокуратурой. Напомним ,всего с начала года выявили более 90 незаконных рубок. Как объяснил главный лесник Евгений Малышев, лесной отрасли не хватает сотрудников. Одна из причин - низкая зарплата у молодых специалистов: около двадцати тысяч рублей у начинающего инспектора. Сейчас патрулирование проходит по 184 маршрутам, более 970 лесовозов проверили с начала года, но, видимо, этого недостаточно.