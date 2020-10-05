В Суздале презентовали книгу, посвященную жизни суздальцев в XVIII-XIX веках

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1 октября в Крестовой палате прошла презентация новой книги директора суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника Аллы Зайковой. Издание рассказывает о двухвековой истории уездного города, известного по всей стране.

Как подчеркивает автор, город ей был интересен, в первую очередь, личностями, которые формировали особый уклад жизни, свойственный таким вот небольшим поселениям. В основном, в издании собраны работы, посвященные событиям XVIII и XIX веков. Но три фрагмента рассказывают и о Суздале прошлого столетия: в годы Великой Отечественной войны, во время становления города в качестве туристического центра в 60-е и в момент создания Музея деревянного зодчества.