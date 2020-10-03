Ковровчан будут судить за незаконную рыбалку

Два товарища решили в середине апреля порыбачить в Ковровском районе, на особо охраняемой территории государственного природного заказника. Ловить рыбу мужчины решили сетью и спустив ее в воду, проплыли на лодке вниз по течению несколько метров. Но браконьеров заметили, когда их лодка была метрах в тридцати от берега и задержали за незаконный лов рыбы сетью «сплавом». Сейчас уголовное дело направлено в суд. Друзьям-ковровчанам светит крупный штраф – от пятисот тысяч до миллиона рублей. Впрочем, суд может дать им и реальный срок – от двух до пяти лет в колонии.