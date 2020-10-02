Ковровчанину, сообщившему о готовящемся взрыве больницы, грозит крупный штраф

По версии следствия, в середине июня пьяный ковровчанин зачем-то позвонил по номеру 103 и сообщил фельдшеру сокрой помощи, что взорвется здание больницы. Женщина сообщила о готовящемся теракте, были приняты все необходимые меры. Но взрывать больницу никто не планировал, а местный житель солгал. Его нашли и сейчас мужчину ждет суд. Ему грозит штраф до семисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, но суды чаще предпочитают за такое нарушение лишать злоумышленников денег, а не свободы.