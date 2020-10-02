Во Владимире на Судогодском шоссе столкнулись четыре автомобиля

2 октября около 15:00 в районе поворота на микрорайон Коммунар столкнулись автомобиль «Скания», к счастью, ехавший без прицепа, «ВАЗ-2115», ехавшие в сторону Владимира, и «Форд» и «Дукато», один из которых ехал по встречной полосе реверсивного движения. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в результате столкновения один из легковых автомобилей опрокинулся. Пока известно об одном пострадавшем – водители «пятнашки», которому врачи помогли сразу на месте аварии. Как отмечают в полиции, движение на этом участке шоссе затруднено. Причины аварии и все обстоятельства выясняют сотрудники автоинспекции.