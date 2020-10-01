Строительство транспортной развязки на трассе М-7 «Волга» в Вязниках завершится в декабре

Новая транспортная развязка на 300 км автодороги М-7 «Волга» в городе Вязники строится уже какое-то время. Ее решили сделать, чтобы развести в разные уровни потоки транзитного и городского транспорта.

На объекте уже возведен 76-метровый путепровод для местной дороги "г. Вязники – ст. Вязники". Дорожники завершают укладку асфальта на подъездах к нему. Параллельно ведется монтаж электроосвещения, барьерного и перильного ограждения. Съезд с правой стороны путепровода полностью готов. Работы по обустройству левого съезда начнутся после завершения реконструкции основного хода трассы, которая пройдет под путепроводом.

Тем временем, вдоль жилых домов строятся транспортно-пешеходные дорожки, устанавливаются шумозащитные экраны и освещение. Сейчас строители обещают закончить все работы к декабрю.