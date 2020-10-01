В Судогде мать обвиняют в смерти дочки

Жительницу Судогды обвиняют в причинение смерти малолетнему по неосторожности. По версии следствия, мама с крошечной дочкой, которой не было и двух лет, в конце декабря 2019 года попала в больницу. С 25 по 31 января прошлого года девочка с мамой находилась на стационарном лечении в инфекционном отделении Судогодской центральной районной больницы с острой кишечной инфекцией, протекавшей в тяжелой форме. 30 января женщина, игнорируя требование врачей о продолжении назначенного ребенку курса лечения, самовольно покинула лечебное учреждение, забрав дочку домой. Но потом малышке стало хуже и 1 февраля ее вновь экстренно привезли в больницу, но врачи спасти малышку не сумели. Мама погибшей девочки вину признала. Но теперь ее ждет суд.