Киржачского наркомана лишили водительских прав через суд

При прокурорской проверке выяснилось, что житель Киржачского района состоит на учете на диспансерном учёте у врача нарколога в Киржачской районной больнице с диагнозом «героиновая наркомания» с 2016 года. Но при этом он управляет автомобилем, имея водительские права категории «В» что запрещено законом, ведь такой водитель представляет повышенную опасность и для других водителей, и для пешеходов. Прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление с требованиями о прекращении действия водительского удостоверения и его изъятия. Иск удовлетворен.