На мемориале Пожарского в Суздале воссоздадут мозаику «Спас на троне»

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Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Московский художественный институт имени Сурикова заключили соглашение о сотрудничестве. Одним из первых совместных проектов станет создание мозаики «Спас на троне» для памятника-часовни на месте захоронения Дмитрия Пожарского.

Напомним, что мозаика «Спас на троне» размещалась на фасаде памятника-часовни, построенного в 1885 году на народные пожертвования над местом погребения национального героя князя Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. В 1933 году часовня была разрушена, а в 2009 году мемориал был восстановлен.

Все это время вместо мозаики на воссозданной часовне было установлено печатное воспроизведение ее изображения. Оригинал мозаичной иконы «Спас на троне» выставлен в интерьере Спасо-Преображенского собора. Мозаика чудом сохранилась и была обнаружена во время проведения работ в Спасо-Евфимиевом монастыре. Состояние уникального экспоната не позволило установить его на восстановленной часовне в условиях постоянного уличного пребывания.

Преподаватели и студенты института имени Сурикова при поддержке Российской академии художеств, благодаря личному участию Зураба Церетели, приняли решение приступить к созданию копии суздальской мозаики. Современные технологии позволяют сделать это за один учебный год.

У исполнителей есть необходимый опыт по работе с мозаиками, изготовленными в различных техниках и материалах, в том числе – приобретенный в рамках реализации грандиозного проекта Российской академии художеств по выполнению мозаик для храма Святого Саввы в Белграде.

В начале октября в Суздаль приедет делегация института, для того чтобы «познакомиться» с оригиналом мозаики, произвести необходимые расчеты и замеры. В планах мастеров показать итоги своей творческой работы уже летом 2021 года.

Напомним, что президент Российской академии художеств Зураб Церетели ранее безвозмездно выполнил и передал в дар при возрождении часовни-памятника повторение входной скульптурной бронзовой двери.