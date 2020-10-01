В Вязниках у 16-летнего школьника нашли наркотики

Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя города Вязники, обвиняемого по статье "незаконное хранение наркотиков".

- 29 июля сотрудниками полиции был задержан молодой человек, у которого обнаружено наркотическое средство объемом 1,39 грамма. Как пояснил несовершеннолетний, наркотик он купил через интернет, после чего забрал его из «тайника» и хранил при себе, чтобы употреблять, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Вину школьник признал полностью и раскаялся.Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Вязниковский городской суд.