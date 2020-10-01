В честь праздника пенсионеры смогут бесплатно посетить Владимиро-Суздальский музей заповедник

В рамках Международного Дня пожилых людей объявляется бесплатное посещение музейных экспозиций и временных выставок во Владимире, в Гусь-Хрустальном, Суздальском и Судогодском филиалах ВСМЗ при предъявлении пенсионного удостоверения.

Полный список экспозиций, включенных в акцию: Старый Владимир, интерьер Успенского собора, Исторический музей, Дмитриевский собор, экспозиции и временные выставки, МЦ Палаты, Музей хрусталя имени Мальцовых, выставочный зал Гусь Хрустального филиала, Музейный комплекс "Кремль" (территория и экспозиции), Музейный комлекс "Спасо-Евфимиев монастырь", Музей деревянного зодчества, Церковь Бориса и Глеба XII век. Интерьер, "Усадьба Муромцево и ее владельцы", выставочный зал Судогодского филиала.