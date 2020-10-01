Во Владимирской области проживает 4767 человек со статусом ВИЧ. Таковы статистические данные за 8 месяцев года, приведенные Владимирским областным центром профилактики и борьбы со СПИДом. С начала года в регионе выявлено 289 новых случаев ВИЧ, что на 30 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (415 случаев).

Сейчас преобладает половой путь заражения. По данным 2019 года, почти 60 процентов инфицировались именно таким образом.

– С момента заражения до выявления ВИЧ могут пройти годы. Человек долгое время чувствует себя абсолютно здоровым, и может заражать других, не зная о своем заболевании. Вот почему каждый должен знать свой ВИЧ-статус. Это поможет остановить развитие эпидемии, – подчеркнула Татьяна Замковая, заведующая Центром СПИД.

ВИЧ передается тремя путями – при незащищенном половом контакте, через кровь зараженного человека либо от инфицированной матери – ребенку. ВИЧ также можно заразиться через инъекцию, если используется неодноразовый шприц.

Пройти тест на ВИЧ можно во Владимирском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, 41, тел. (4922) 32-99-43. Центр работает ежедневно с 8.00 до 15.00, кроме выходных.

Провериться на ВИЧ также можно в медицинском учреждении по месту жительства. Достаточно обратиться к любому специалисту поликлинику. Исследования для пациентов абсолютно бесплатные. Пройти анализы можно и анонимно. Диагноз ВИЧ, как и любой другой, строго охраняется врачебной тайной.