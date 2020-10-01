Еще два жителя Владимирской области умерли от коронавируса

1 октября во Владимирской области лабораторно подтверждено 42 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 7337 случаев заболевания.

5932 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 30 сентября – 20 человек.

За период наблюдения в области отмечено 218 летальных случаев (плюс 2 случая за сутки).

В лабораториях проведено 233203 исследования на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 166982 исследования).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 30 сентября (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 372, больных с признаками внебольничной пневмонии – 39. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 63 пациента с ОРВИ и 128 – с пневмонией.