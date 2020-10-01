Суздаль - в десятке популярных городов для экскурсионных поездок по стране в октябре

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда россияне планируют поехать в экскурсионные туры в октябре.

Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Переславль-Залесский, Петрозаводск, Суздаль, Уфа, Хабаровск, Волгоград и Ростов-на-Дону составили десятку популярных городов для путешествий в октябре 2020.

Туристы бронируют отдых в городах на период от 1,5 до 11 ночей и потратят на проживание от 1,6 до 6,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Уфе, дороже — в Переславле-Залесском. Четыре ночи в Суздале обойдутся в 4750 рублей.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в период с 1 по 31 октября 2020 года. В список не вошли города-курорты и курортные поселки на Черноморском и Азовском побережье России.