В ДТП в Суздальском районе погиб таксист

Фото: Подслушано автомобилистов. Владимир. Группа "Вконтакте"

30 сентября в районе семи вечера 36-летний водитель «Киа» ехал по новой трассе федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе. По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, мужчина, двигаясь в сторону Иваново, выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впереди идущую машину. После он резко свернул на свою же полосу и врезался в минивэн «Хендай». В результате водитель «Киа» вновь вылетел на встречную, где столкнулся с грузовиком «Рено». Последняя машина опрокинулась на дорогу. Автомобиль «Киа» превратился в груду металла, а его водитель скончался на месте аварии. В соцсетях близкие сообщают, что мужчина подрабатывал таксистом.