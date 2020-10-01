Поиски мальчика в Камешковском районе пока ни к чему не привели

Продолжаются поиски семилетнего Савелия Роговцева. 28 сентября мальчик не вернулся домой из школы в поселке Горки Камешковского района.

- Отработано 193 задачи по поиску, на данный момент на поиск вышла 152-я «лиса» (пешая группа), работает кинологический расчет. Днем были закрыты важные задачи при помощи двух пилотов БПЛА и двух конных расчетов, - сообщают в отряде "Лиза Алерт".

На месте маленького Савелия ищут сотрудники правоохранительных органов, 73 местных жителя, 4 добровольца от поисково-спасательных отрядов "Волонтер НН" и "Сова", а также 55 добровольцев поискового отряда "ЛизаАлерт" из Владимирской, Московской Тульской, Рязанской, Калужской, Ивановской областей.

Если вы хотите выехать на место поиска, не забудьте подготовиться надлежащим образом. Наденьте теплую одежду, подходящую для поиска в природной среде, и удобную обувь (подойдут берцы, трекинговые ботинки или резиновые сапоги), возьмите с собой сменную одежду и дождевик. Всем выезжающим на поиск обязательно иметь с собой маски, перчатки.

Если вы хотите помочь добровольцам, в штаб требуются батарейки АА, маски и перчатки, безалкогольные энергетики, файлы и скотч, одноразовая посуда, кофе и чай в пакетиках. Если вы готовы предоставить поисковикам что-то из данного списка, позвоните на горячую линию отряда – 88007005452 или инфоргу поиска Марии 89253111880.