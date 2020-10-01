В Петушинском районе мужчина, угрожая топором пенсионерке, требовал деньги

В августе текущего года 46-летний уроженец одного из соседних государств вошел к дом к пенсионерке. Он, угрожая ей топором, требовал передать деньги. 68-летняя женщина, испугавшись за свою жизнь, отдала 9400 рублей. После того, как мужчина ушел, она позвонила в полицию. По данным УМВД по Владимирской области, полицейские по приметам, которые назвала пенсионерка, вычислили подозреваемого. Мужчина признал вину и частично возместил ущерб в ходе следствия. Сейчас уголовное дело за разбой направлено в суд.