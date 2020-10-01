Во Владимирской области треть жителей – пенсионеры

Владимирстат подсчитал, что на 1 января этого года проживает 1 358 416 человек. Из них 54,6% - женщины, их насчитали 741 422, а мужчин меньше - 45,4% от всех жителей или 616 974. Большая часть владимирцев – люди трудоспособного возраста, с 1 января 2020 года трудоспособный возраст - это 16-60 лет для мужчин и 16-55 лет для женщин. Их в регионе 54,6% от всех жителей, это 741 864 человека. Население старше трудоспособного возраста составило почти треть - 28,8% или 390 975 человек, а младше – 16.6%, 225 577 ребят.