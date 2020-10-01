25-летнего жителя Покрова осудят за взлом двери в чужую квартиру и ограбление

В июне текущего года 25-летний покровчанин взломал дверную коробку и вынес из квартиры женщины ноутбук, фотоаппарат, ювелирные украшения и деньги. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. По данным пресс-службы УМВД, ранее судимый житель был задержан на территории Петушинского района. Он дал признательные показания и сказал, что часть имущества успел продать. На него завели уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище. Ущерб женщине покровчанин возместил. Уголовное дело направлено в суд.