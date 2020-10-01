В Вязниках с июля ищут 42-летнего мужчину

Мужчина может быть в любом городе Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

42-летний вязниковец Денис Биюшкин ушел из дома 8 июля этого года. Четвертый месяц он не выходит на связь с родственниками. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" отмечают, что мужчина может быть в любом населенном пункте Владимирской области.

Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза серо-голубые. На нем была темно-серая футболка, голубые джинсы, черно-белые кроссовки.

Если вы могли где-то видеть мужчину, звоните в полицию и волонтерам.