В Юрьев-Польском районе приезжий на заправках сбывал фальшивки

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области ,в полицию обратились представители автозаправочных станций города, которые сообщили об обнаружении двух фальшивых денежных купюр. По словам заявителей, неизвестный покупал топливо, а оплату произвел денежными купюрами, номиналом 5 000 рублей. Впоследствии выяснилось, что деньги поддельные. Полицейские установили маршрут передвижения предполагаемого злоумышленника и его возможное местонахождение, а в результате им удалось задержать двадцатисемилетнего уроженца соседнего региона. В его автомобиле полицейские обнаружили пять купюр номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Как объяснил задержанный, фальшивки он купил в интернете и сбывал во Владимирской и Московской областях. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных противоправных эпизодов.