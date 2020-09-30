24-летнюю девушку из Карабаново будут судить за ложное обвинение в изнасиловании

Александровский городской суд рассмотрит дело в отношении 24-летней жительницы города Карабаново, которую обвиняют в заведомо ложном доносе. По материалам следствия та обвинила мужчину в изнасиловании, хотя на самом деле этого не было.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, 17 июля 2020 года женщина в состоянии алкогольного опьянения написала заявление об ее изнасиловании 29-летним мужчиной. На следующий день, в ходе дачи объяснений девушка призналась, что она все выдумала, так как ей стало стыдно.

Тут стоит пояснить, что мужчину она обвинила после того, как ее с ним "застукали" в ее квартире сотрудники полиции. Последние осуществляли профилактический обход лиц, состоящих на учете. В том числе зашли к молодой женщине. Теперь за ложный донос ей может грозить до трех лет.