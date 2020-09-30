На благоустройство сельских территорий Владимирской области выделили больше 5,6 миллиона рублей

22 муниципальных образования региона получили 5 миллионов 646,914 тысяч рублей из областного бюджета по программе самообложения селян. Напомним, господдержка составляет 50 процентов: такую же сумму собрали местные жители и юридические лица на проведение работ по благоустройству.

Средства областного бюджета направлены:

– Андреевскому сельскому поселению Александровского района – в размере 571,6 тысяч рублей – на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Сорокино, Володино, Малое Маринкино, Зубарево, Козлаково и Бунаково, на уличное освещение в деревнях Межаково, Елькино и Поречье, сёлах Годуново и Новоселка, на благоустройство пруда в деревне Соколово;

– Сарыевскому сельскому поселению Вязниковского района – в размере 30,5 тысяч рублей – на приобретение детской площадки на станцию Сарыево;

– Денисовскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 1 млн 297 тысяч рублей – на мощение проезжей части в деревнях Сафонеево, Петрунино, Мураково, Веретеньково и поселке Чулково, благоустройство мест захоронения в деревне Погост Вознесенье;

– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 464 тысяч рублей – на мощение земельного участка, предназначенного для прохода, в селе Семеновка и деревне Ветельницы, обеспечение первичных мер пожарной безопасности (углубление и очистка пруда) в посёлке Галицы и деревне Ветельницы;

– Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 383,95 тысяч рублей – на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Ротьково и селе Фоминки, на установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории муниципального образования;

– поселку Великодворский Гусь-Хрустального района – в размере 300 тысяч рублей – на благоустройство зеленых насаждений;

– поселку Добрятино Гусь-Хрустального района – в размере 51 тыс. рублей – на очистку водоема и изготовление стелы «Я люблю Добрятино»;

– поселку Иванищи Гусь-Хрустального района – в размере 14,563 тыс. рублей – на установку детской площадки;

– Брызгаловскому сельскому поселению Камешковского района – в размере 300 тысяч рублей – на благоустройство зеленых насаждений, установку контейнерной площадки и указателей противопожарных водоемов, ремонт колодцев, модернизацию уличного освещения, приобретение детской площадки, мощение участка дороги в поселке Новки;

– Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района – в размере 264 тысяч рублей – на уличное освещение в деревнях Скрябино и Большое Григорово, мощение земельного участка в целях благоустройства в деревнях Паддубки, Конышево и Новофетинино, благоустройство зеленых насаждений в деревне Паддубки;

– Ляховскому сельскому поселению Меленковского района – в размере 32,865 тысяч рублей – на благоустройство зеленых насаждений в поселке Пановский и селе Ляхи, благоустройство мостков на озере в селе Урваново, благоустройство участка дороги в селе Степаньково, приобретение адресных аншлагов для населённых пунктов сельского поселения;

– Ковардицкому сельскому поселению Муромского района – в размере 28,75 тысяч рублей – на благоустройство зеленых насаждений в селе Ковардицы, деревнях Катышево и Малое Юрьево;

– городу Лакинску – в размере 20 тысяч рублей – на ремонт автомобильной дороги;

– Воршинскому сельскому поселению Собинского района – в размере 80 тысяч рублей – на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в селе Ворша;

– Копнинскому сельскому поселению Собинского района – в размере 32,604 тысяч рублей – на уличное освещение в деревнях Хреново, Харитоново, Жохово, селе Заречное, благоустройство зелёных насаждений в деревнях Новоселово и Цепелево;

– Куриловскому сельскому поселению Собинского района – в размере 90 тысяч рублей – на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Кучино;

– Рождественскому сельскому поселению Собинского района – в размере 52 тысяч рублей – на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Куделино, установку детской игровой площадки в деревне Корнево;

– Толпуховскому сельскому поселению Собинского района – в размере 276,5 тысяч рублей – на озеленение зоны отдыха в деревне Толпухово, мощение проезжей части в деревнях Даниловка, Рыжково и Толпухово;

– Вяткинскому сельскому поселению Судогодского района – в размере 59 тысяч рублей – на мощение земельного участка, предназначенного для прохода или проезда по нему, в целях благоустройства в деревне Верхняя Занинка;

– Лавровскому сельскому поселению Судогодского района – в размере 25 тысяч рублей – на мощение участка земли в целях благоустройства в деревне Маслово;

– Суздальскому району – в размере 1 млн 233,582 тысяч рублей – на организацию газоснабжения жилых домов в селе Суходол;

– Юрьев-Польскому району – в размере 40 тысяч рублей – на ремонт участка автомобильной дороги «Небылое-Чеково» – Чувашиха.