Во Владимире открыт центр по диагностике онкопаталогий у женщин "Белая роза"

28 сентября во Владимире торжественно открыли клинико-диагностический центр женского здоровья "Белая роза". Он расположился по адресу: улица Музейная, 1. И его уникальность в том, что там можно сделать онкодиагностику бесплатно!

Проект «Белая роза», направленный на привлечение внимания общества к женскому здоровью, разработан в 2010 году. В тестовом режиме клиника начала принимать пациенток с июля, за этот короткий срок врачи владимирской «Белой розы» осмотрели уже около 1200 женщин. Главный врач центра Анастасия Фарсобина рассказала, что только в стартовый период семь пациенток клиники были направлены на дополнительную диагностику.

Консультации специалистов и самые прогрессивные диагностические методики доступны женщинам региона абсолютно бесплатно, в рамках программы обязательного медицинского страхования.