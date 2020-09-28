За неделю во Владимирской области полицейские изъяли 10 единиц оружия

Завершилась операция "Оружие". За семь дней из незаконного оборота изъяли 10 единиц огнестрельного и холодного оружия, 36 боеприпасов различного калибра, 150 граммов взрывчатых веществ.

В разных районах области сотрудниками полиции выявлено 12 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, и более 20 фактов, в которых усматривается состав уголовно наказуемого деяния.

- Так сотрудниками ОУР ОМВД России по Камешковскому району при осмотре дома, в котором проживает 38-летний местный житель, была обнаружена винтовка Мосина с признаками переделки и две металлические банки с порохом. Было возбуждено и расследуется уголовное дело, - рассказали в областном управлении МВД.

Сотрудники полиции напоминают: хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено получившим разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.