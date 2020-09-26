Памятник полководцу Суворову открыли во Владимирской области

Фото предоставлено АВО.

Памятник великому русскому полководцу Александру Суворову открыли в субботу, 26 сентября в его родовом имении, селе Кистыш Владимирской области.

В церемонии открытия монумента, приуроченной к 290-й годовщине со дня рождения основоположника русской военной теории, приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, помощник президента РФ Владимир Мединский, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, а также губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Сообщается, что памятник был установлен Российским военно-историческим обществом по проекту скульпторов Владимира Благовещенского и Андрея Коробцова.